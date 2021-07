Pianka akustyczna biała - co to jest?

Podobnie jak inne panele wygłuszające, tak i pianka akustyczna biała zrobiona jest z trudnopalnego i samogasnącego materiału odpornego na czynniki takie jak woda, olej, benzyna, jak i zabrudzenia różnego rodzaju. Świetnie sprawdza się zarówno w przypadku izolacji akustycznej pomieszczeń, maszyn, urządzeń i duktów wentylacyjnych. Wyróżnia ją biały kolor, dzięki któremu optycznie nie pomniejsza pomieszczenia i nie zaciemnia go.

Gdzie wykorzystać piankę tego typu?

Wszechstronne zastosowanie, jakim cechuje się pianka akustyczna biała sprawia, że jest to niezwykle ceniony i popularny produkt wyciszający. Wykorzystywany jest do wygłuszania ścian, redukcji hałasu, echa i pogłosu w pomieszczeniach czy też kreowaniu odpowiedniej akustyki we wnętrzu. Jednocześnie pianka akustyczna biała świetnie sprawdzi się jako materiał do wyciszenia maski lub komory silnika w pojeździe, a także jako izolacja akustyczna agregatów, maszyn i innego rodzaju sprzętów.