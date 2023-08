Gabinet w stylu orientalnym a indyjskie meble gabinetowe

Urządzenie domowego biura to ekscytujące wyzwanie. Jeśli chcesz, aby wnętrze prezentowało się solidnie, warto bliżej się przyjrzeć stylowi orientalnemu i indyjskim meblom gabinetowym. Jak stworzyć unikalne i relaksujące miejsce do pracy? Oto pięć wskazówek, jak to zrobić!

Spokojne kolory, autentyczne materiały

W stylu orientalnym dominują spokojne i stonowane kolory, takie jak odcienie brązu, zieleni, beżu i złota. Wybierz meble i dodatki w tych tonacjach. Drewno, bambus i metal to popularne materiały, które dodają autentycznego orientalnego charakteru.

Stonowane oświetlenie

Styl orientalny uwielbia ciepłe, stonowane oświetlenie. Wybierz lampiony, abażury z tkaniny lub lustrzane lampy sufitowe, które rozproszą delikatne światło, tworząc intymną atmosferę.

Indyjskie meble gabinetowe

Postaw na ręcznie rzeźbione z litego drewna, indyjskie meble gabinetowe z wygrawerowanymi wzorami, rzeźbieniami lub orientalnymi motywami. Biurko z delikatnymi zdobieniami, pasujące do niego krzesło czy półki to przykłady mebli, które idealnie pasują do tego stylu. Starannie wykonane detale dodadzą wnętrzu prestiżu i elegancji.

Dekoracje

Dodaj orientalne elementy dekoracyjne, takie jak lampiony, poduchy z haftami, dywaniki z geometrycznymi wzorami czy lustra w rameczkach zdobionych mozaiką. Jeśli chcesz ograniczyć się do funkcjonalnych elementów dekoracyjnych, postaw na pudełka i kosze do przechowywania. Odpowiednie dekoracje wprowadzą wyjątkowy klimat do gabinetu w stylu orientalnym.