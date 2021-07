Czym kierować się, wybierając zawiasy do drzwi?

Jeśli jesteśmy na etapie zakupu okuć, klamek i pozostałych elementów dodatkowych do drzwi wewnętrznych, uwagę należy również poświęcić zawiasom. Powinny one zarówno pod kątem właściwości, jak i aspektom estetycznym odpowiadają indywidualnym potrzebom. Ze względu na swoją funkcję, zawiasy do drzwi wewnętrznych muszą być wytrzymałe i solidne, aby być w stanie utrzymać bez problemu ciężar drzwi. Warto także dopilnować, aby wizualnie pasowały do pozostałych elementów.

Dodatkowe funkcje w zawiasach drzwiowych

W sprzedaży dostępne są zawiasy do drzwi różnego rodzaju. Oprócz sposobu wykonania oraz materiału, z którego zostały wyprodukowane, kierować można się dodatkowymi funkcjami. Przydatną opcją jest możliwość regulacji, która umożliwia stabilizację drzwi bez konieczności ich wcześniejszego zdejmowania. Z reguły montuje się dwa zawiasy do drzwi na jedno skrzydło, choć w niestandardowych przypadkach może być ich więcej. Warto nadmienić, że inne modele przeznaczone są dla drzwi wykonanych z drewna, inne do drzwi z PCV, przylgowych czy bezprzylgowych, dlatego należy to dokładnie sprawdzić przed zakupem.