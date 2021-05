Funkcjonalna rynna PCV - właściwości i zastosowanie

Kompletny system rynnowy to ważny element konstrukcji, należących do budynku. Ma za zadanie zbierać i odprowadzać nagromadzoną wodę deszczową, nie dopuszczając do uszkodzenia elewacji. Sprawdź dlaczego rynna PCV najlepiej sprawdzi się w tej instalacji.