Rodzaje wkładek do zamków

Praktycznie każda wkładka oparta jest na tym samym mechanizmie działania, jednak wybór konkretnego modelu powinien być podyktowany kilkoma wyznacznikami. Najważniejszym z nich jest określenie potrzeb i specyfiki danego miejsca, które zamierzamy zabezpieczyć w ten sposób. W sprzedaży dostępnych jest wiele wariantów. Najczęściej montowana jest wkładka do zamka:

jednostronna - najbardziej uniwersalna

dwustronna - otwierana z wewnątrz i zewnątrz

z pokrętłem - jak dwustronna, lecz o innym kształcie

antywłamaniowa - dla większego zabezpieczenia

Antywłamaniowa wkładka do zamka

Szczególną formą omawianego produktu jest wkładka do drzwi o funkcji antywłamaniowej. Wykorzystywana jest zazwyczaj jako element drzwi wejściowych i ze względu na swoją budowę skutecznie uniemożliwia ona wtargniecie do budynku osobom do tego niepowołanym. Instalowane są one często w centrach handlowych, urzędach, instytucjach, biurach i innych miejscach użyteczności publicznej. Decydując się na taki model warto dopilnować, aby był to sprzęt najlepszej jakości, od renomowanego producenta i posiadający certyfikaty jakości.