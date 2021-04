Deska podłogowa Barlinek - Wysoka jakość i elegancja

Jeśli poszukujemy czegoś więcej w kwestii wykończenia podłogowego to deska podłogowa Barlinek sprawdzi się w 100%. Wykonana jest z litego drewna, które jest przyjemne w dotyku. A jedną z najważniejszych zalet jest to, że nie wchłania kurzu. Trzeba, również zaznaczyć, że decydując się na deski podłogowe Barlinek możemy być pewni, że będą nam służyć przez wiele lat.

Wykonanie deski podłogowej Barlinek

Każda z desek podłogowych Barlinek jest wykonana, aż z trzech warstw. Dzięki temu jest wytrzymała na wahania temperatury czy wilgoć. Jeśli chcemy zdecydować się na ogrzewanie podłogowe, będzie to idealny wybór pod to rozwiązanie. Dodatkową zaletą jest bardzo szybki i prosty montaż. Wszystkie te cechy gwarantują wiele lat żywotności tego rodzaju desek. Kolejną zaletą jest to, że deski są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości, z tego względu, że nie przyciągają kurzu.

Jakiego rodzaju deski znajdziemy jeszcze pod logiem Barlinek?

W całej gamie produktów znajdziemy deski o zróżnicowanych parametrach pod względem szerokości czy długości. Deska podłogowa Barlinek może być układana na dwa różne sposoby. Tradycyjnie oraz w jodełkę. Jeśli są Państwo wymagającymi klientami, to na pewno znajdziecie wśród oferty coś dla siebie. Deski są w bardzo różnorodnej kolorystyce dostosowanej do różnych wnętrz i styli.